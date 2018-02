(hds) Unter dem Motto „Über den Wolken an der Saar, feiert Könen in diesem Jahr!“ seinen Straßenkarneval. 23 Wagen und Fußgruppen locken 2500 Schaulustige bei knackigen Temperaturen um den Gefrierpunkt auf die Straßen. Etwas Besonderes hat sich in diesem Jahr der Heimatverein Könen einfallen lassen. Alle sind als Spinnen verkleidet – auch Pony Pedro, das besonders bei Kindern gut ankommt. Die Nordrhein-Westfälin Christel Mannherz ist angetan von der familiären Atmosphäre. ⇥Foto: Dieter Soltau