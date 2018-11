Der Könener Heimatverein organisiert eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Traben-Trarbach. Das Besondere: Der Markt findet statt in den Gewölbekellern der Altstadt – in der Unterwelt sozusagen. red

Die Fahrt ist am Samstag, 15. Dezember. Der Bus fährt vormittags in Könen los, in Traben-Trarbach sind ein paar Stunden Aufenthalt eingeplant, auf der Rückfahrt geht’s zum gemeinsamen Abendessen in ein Restaurant. Mitfahren kostet zehn Euro, Mitglieder des Heimatvereins zahlen fünf Euro.

Anmeldungen bis Samstag, 1. Dezember, – sofern nicht vorher ausgebucht – bei Ilse Wenner, Telefon 0174/1702233.