Vier Sternsinger aus der Pfarrgemeinde Konz-Könen vertreten am 7. Januar das Bistum Trier im Kanzleramt. red

Sie haben es geschafft: Vier Kinder aus der katholischen Pfarrgemeinde St. Amandus in Konz-Könen vertreten am Montag, 7. Januar, um 11 Uhr das Bistum Trier beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Die Mädchen und Jungen aus Konz-Könen hatten sich am Sternsinger-Wettbewerb der 60. Aktion Dreikönigssingen beteiligt und beim Preisrätsel die richtige Lösung gefunden. Damit qualifizierten sie sich für die anschließende Auslosung. Bei der Ziehung der diözesanen Gewinner hatten sie dann schließlich das nötige Losglück.

Das Dreikönigssingen hat bereits eine lange Tradition: Seit 1984 bringen die Sternsinger jedes Jahr ihren Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ ins Bundeskanzleramt. Kanzlerin Merkel heißt die kleinen und großen Könige bereits zum 14. Mal willkommen.

Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“ werden sich die Sternsinger bei der diesjährigen Aktion Dreikönigssingen an die Seite von Kindern mit Behinderung stellen. Am 28. Dezember 2018 wird die Aktion in Altötting außerdem bundesweit eröffnet.

Hinter den 300 000 engagierten Mädchen und Jungen, die bundesweit von Tür zu Tür gehen, stehen zwei starke Partner: das Hilfswerk der Sternsinger und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Gemeinsam blicken beide Akteure auf eine erfolgreiche Geschichte zurück, denn seit ihrem Start im Jahr 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt.

Insgesamt haben die Sternsinger mit Hilfe ihres Gesangs bisher über eine Milliarde Euro gesammelt. Weltweit konnten dadurch mehr als 73 000 Projekte und Hilfsprogramme für bedürftige Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa gefördert werden.

Weitere Informationen zu der 61. Aktion des Dreikönigssingens gibt es auch online auf www.sternsinger.de