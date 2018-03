Stadtrat entscheidet über Stiftungsprojekt

Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.

(cmk) Der Konzer Stadtrat entscheidet am heutigen Dienstag ab 18 Uhr im Kloster Karthaus unter anderem darüber, ob die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung ihr ambitioniertes Wohnungsbauprojekt weiter verfolgen kann. Konkret geht es darum, ob die Stadt der Stiftung das Grundstück in der Saarstraße 26 zur Verfügung stellt. Sollte die Mehrheit im Stadtrat dafür sein, könnte die Stiftung dort ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Sozialwohnungen bauen, in dem künftig Senioren und junge Familien Platz finden sollen. Unter dem Titel Konzer-Doktor-Wohnbrücke will die Stiftung ihr komplettes Kapital (zurzeit etwa 420 000 Euro) in das Projekt investieren. Der Stadtrat hat im Dezember schon einen Grundsatzbeschluss verabschiedet („Neue Sozialwohnungen in der Saarstraße“, TV vom 19. Dezember 2017). Nun könnte die Zustiftung vollzogen werden.