Hunderte feiern die neue Könener Ortsumgehung

(cmk) Ein Jahrhundertprojekt wird vollendet: Nach fünfeinhalb Jahren Bauzeit ist die Könener Ortsumgehung, die B 51 neu fertig geworden. Zur Einweihungsfeier im August sind 300 Besucher gekommen – darunter etliche Mitglieder der Bürgerinitiative, die sich 16 Jahre lang für den Bau der Umgehungsstraße eingesetzt hat. Nach der Freigabe der 24 Millionen Euro teuren Strecke ist im Konzer Stadtteil Könen deutlich weniger Verkehr unterwegs. Die Fahrt von Trier nach Tawern oder Saarburg ist deutlich schneller geworden. Allerdings haben sich die Wasserliescher beklagt, dass nun mehr Autos im Wohngebiet Granahöhe unterwegs sind.

Christian Kremer

Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.