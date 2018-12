Weihnachten im Kreise seiner Lieben verbringen – so stellt man sich gemeinhin das Fest vor. Doch Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Ärzte und Pflegekräfte, Sicherheits- und Bereitschaftsdienste sowie viele andere sind auch an Weihnachten für die Mitbürger da.

Die Einsatzbereitschaft ist äußerst wichtig – auch für die Verwaltung der Stadt und Verbandsgemeinde Konz. Daher besuchten Bürgermeister Joachim Weber und der Beigeordnete Guido Wacht symbolisch die Konzer Polizeiwache, den DRK Ortsverein und das Stellwerk der Bahn, um die Arbeitenden mit kleinen Geschenken zu erfreuen. Weber dankte für die in diesem Jahr geleistete Arbeit und wünschte den Familien ein besinnliches Fest und jenen, die über die Feiertage frei haben, Erholung und Regeneration. Begleitet wurde die Verwaltungsleitung von Achim Lutz, Fachbereichsleiter Bürgerdienste, sowie Sebastian Junk von der Konzer Straßenverkehrsbehörde.

„Jeder, der im Dienst für unsere Gesellschaft unterwegs ist, verdient uneingeschränkten Respekt. Viele von ihnen arbeiten an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr. Für sie ist es ,nur’ ihr Job. Aber wer an den Feiertagen arbeitet, verzichtet auf sein Fest, damit andere ein umso schöneres erleben können. Danke, dass ihr an Weihnachten für uns da seid“, sagte Weber.

Der Start erfolgte wie jedes Jahr bei der Polizeiwache, wo bei einem gemeinsamen Frühstück auch ein Jahresrückblick gehalten und die sehr gute und kooperative Zusammenarbeit aller herausgestellt wurde. Dann ging es nebenan zur DRK-Rettungswache. Diesmal waren nur wenige Mitarbeiter anwesend, denn die Kollegen waren im Einsatz. Anschließend ging es die 70 Stufen hinauf zum Arbeitsplatz von Franz Blau im Stellwerk in Konz-Mitte der Bahn. Auch dort wird rund um die Uhr gearbeitet.

2018 dürfte allen Beteiligten in besonderer Erinnerung bleiben, denn der Fund der Fliegerbombe Mitte Oktober direkt am Stellwerk und die darauffolgende Entschärfung des Blindgängers hat die sehr gute Zusammenarbeit aller an der Entschärfung beteiligten Organisationen nochmals weiter verbessert. Dies wurde auch bei den Besuchen deutlich hervorgehoben.