Kreativität und seelische Gesundheit

Bei den Selbsthilfetagen am Wochenende in Saarburg wird meditiert und gesungen.

Am Freitag, 24. August, und Samstag, 25. August, finden im Soziokulturellen Zentrum MGH Alte Glockengießerei (Staden 130) in Saarburg die Kreativ-Selbsthilfetage RLP für seelische Gesundheit statt. Die Besucher erwarten zwei Tage Wissenserweiterung und Erfahrungsaustausch mit Kleingruppenseminaren und Referenten mit Fachkompetenz. Programmpunkte sind unter anderem „Formen schaffen – hilft!“ oder „Naturwandern meditativ – hilft!“. Um 12.30 Uhr gibt es eine musikalische Einlage unter dem Titel E besje. Einen offenen Infostand gibt es an beiden Tagen von 11 bis 16 Uhr im Flur vor dem Café Urban.

Bei Fragen können Interessierte sich per E-Mail sh_seelenworte-rlp@email.de oder Telefon 0178 2831417 melden. Der Veranstaltungsflyer ist unter www.art-transmitter.de verfügbar.