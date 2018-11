Selbstverteidigung in Nittel

(red) In Kooperation mit dem Badmintonverein Nittel gibt es ein Trainingsprogramm in der dunklen Jahreszeit: Selbstverteidigung nach dem Konzept des israelischen Krav Maga und ein „Fit durch den Winter“-Programm.

Für Ersteres finden kostenlose Probetrainings am Dienstag, 27. November, 20.30 Uhr, und Freitag, 30. November, 20 Uhr, in der Sporthalle in Nittel statt. Ein reines Frauentraining ist ebenfalls geplant.

Details, Fragen und die notwendige Anmeldung über die Adresse

krav_maga_nittel@yahoo.com