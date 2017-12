später lesen Temmels Landesbetrieb Mobilität gibt B 419 wieder frei Teilen

Es ist geschafft: Nach rund 15 Monaten will der Landesbetrieb Mobilität am Samstag die Sperrung an der B 419 in Temmels aufheben.

