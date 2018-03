später lesen Weiterbildung Landfrauenverband stellt neues Programm vor Teilen

Der Landfrauenverband Saar- Obermosel-Hochwald hat ein neues Programm für Frühjahr und Sommer 2018. Unter anderem sind Kulturfahrten und kreative Workshops geplant. Auch drei Tagesfahrten sind geplant. Die erste führt am Freitag, 16. März, zur Creativa nach Dortmund. Die Creativa ist Europas größte Messe für kreatives Gestalten. Abfahrt ist um 6 Uhr in Saarburg am Busplatz, Zustieg um 6.15 Uhr in Konz am Parkplatz bei Möbel Martin. Kosten: 30 Euro für Mitglieder, 35 Euro für Gäste. Eine zweite Fahrt führt am Donnerstag, 7. Juni, nach Iffezheim an den Oberrhein zum Erdbeerhof Huber, einem Anbaubetrieb von Erdbeeren, Himbeeren und Spargel. Anschließend geht es nach Baden-Baden. Am Mittwoch, 4. Juli, steht der Besuch des deutschen Landfrauentages 2018 in Ludwigshafen auf dem Programm. Schon am Donnerstag, 8. März, bietet der Landfrauenverband einen Kurs über das Stricken von Strümpfen an. Im Bereich „Frauen und Gesundheit“ bietet der Landfrauenverband folgende Informationsabende an: Um „Osteopathie in der Frauenheilkunde“ geht es bei einer Veranstaltung am 3. Mai. „Entspannung mit ätherischen Ölen“ wird am 22. August Thema eines Workshops sein. Um Sicherheit im Alter geht es in der Veranstaltung mit der Zentralen Präventionsstelle der Polizei am 19. Juli in Konz. Redaktion