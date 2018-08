später lesen Geschichte Lebende Geschichte im Freilichtmuseum Teilen

Twittern

Teilen



Am Wochenende von Samstag, 25. August, bis Sonntag, 26. August, erwacht im Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz-Roscheid das Leben. 45 Darsteller werden an den beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr in das Dorf einziehen und interessierten Besuchern einen Einblick in eine längst vergangene Zeit ermöglichen.