Lebendige Geschichte im Roscheider Hof

Unter dem Titel „Ersatzkaffee und Carepakete – Leben und Überleben in der Nachkriegszeit“ wird im Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz am Samstag, 12., und Sonntag, 13. Mai (Internationaler Museumstag), jeweils von 10 bis 18 Uhr an die Jahre unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert.