Arbeiten an neuer Werkstatt laufen

Lebenshilfe Trier-Saarburg

Die Lebenshilfe-Kreisvereinigung Trier-Saarburg wurde 1969 in Saarburg als Selbsthilfeverein von Eltern gegründet, die Kinder mit Behinderungen hatten. Die ersten Förderstätten entstanden 1973 in Konz und 1975 in Temmels. Noch in den 1980er Jahren hatte der Verein nur fünf Mitarbeiter – inzwischen sind es rund 200 im Verein und 120 in einer untergeordneten GmbH. 2013 hat die Mitgliederversammlung des Vereins den Schritt von der ehren- zur hauptamtlichen Führung gemacht. 2014 hat der Aufsichtsrat erstmals einen hauptamtlichen Geschäftsführer eingesetzt. Das war nach 45 Jahren ein Paradigmenwechsel. Die Verantwortung war zu groß, um sie ehrenamtlich zu tragen. Die Lebenshilfe Trier-Saarburg hat inzwischen Einrichtungen in Konz, Konz-Könen, Schweich/Issel, Reinsfeld und Saarburg. Dazu gehören neben der Werkstatt in Konz mehrere Wohnheime, zwei Tagesförderstätten und drei integrative Kindergärten. Zudem bietet der Verein ambulante Leistungen: den Betreuungsverein und ambulant betreutes Wohnen.