Die nächste Wanderung der Konzer Aktionsgruppe „Lebenslanges lernen und aktiv Wissen“ führt am Montag, 5. Februar, über den Wiltinger Höhenweg, eine leichte bis mittelschwere Tour von ungefähr zehn Kilometern Länge. Treffpunkt: 14 Uhr auf dem Parkplatz am alten Saararm in Wiltingen, Nähe Friedhof. Weitere Informationen unter 0171/6446857.