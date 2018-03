Die nächste Wanderung der Konzer Aktionsgruppe „Lebenslanges lernen und aktiv Wissen“ führt am Montag, 5. Februar, über den Wiltinger Höhenweg. Treffpunkt: 14 Uhr auf dem Parkplatz am alten Saararm in Wiltingen, Nähe Friedhof. Weitere Informationen unter 0171-6446857.