Lesepaten auf geologischer Zeitreise

Die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung bedankt sich bei Ehrenamtlichen mit einer Tagesfahrt nach Mayen.

Seit neun Jahren fördern ehrenamtliche Lese-Lernpaten an allen Schulen in der Verbandsgemeinde Konz Schülerinnen und Schüler bei der Vertiefung ihrer Deutschkenntnisse. Einmal im Jahr bedankt sich die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung (KoDoBüSt) bei diesen ehrenamtlichen Zeitstiftern mit einer Tagesfahrt zu einem interessanten Ort.

In diesem Jahr gingen die Ehrenamtlichen auf eine geologische Zeitreise in Mayen. Die erste Station führte die Zeitstifter ins Museum Terra Vulcania, wo anschaulich gezeigt wird, wie sich der Basaltabbau in der Region im Lauf der Jahrhunderte verändert hat.

Großes Interesse weckten die basaltenen Kornmühlen aus unterschiedlichen Epochen. Die Besucher konnten selbst ausprobieren, wie es sich anfühlt, auf den alten Mühlen Korn zu mahlen.

Bei den keltischen Napoleonshüten – Mühlen, deren Form an den Hut von Napoleon erinnern – war das noch recht mühsam, bei den vom römischen Heer mitgeführten Mühlen, ging das schon wesentlich leichter und schneller.

Wie Basaltlava erdgeschichtlich entsteht, erfuhren die Besucher beim abschießenden Gang durch ein Grubenfeld.

Bei strahlendem Sonnenschein bummelten die Lese- und Lernpaten durch die malerische Mayener Innenstadt, um dann noch einmal unter Tage zu gehen.

Im Deutschen Schieferbergwerk gingen sie mit Helm und Jacke auf Entdeckungstour und erkundeten in einer virtuellen Lore das Stollensystem der Schieferwelten. Dabei erfuhren sie alles Wesentliche über die Gewinnung und Verarbeitung des berühmten Mayener Dachschiefers. Nach so vielen interessanten Eindrücken und einer entspannten Rückfahrt nach Konz ließen die Teilnehmer den Tag bei einem gemütlichen Essen in der Weinstube Luy ausklingen.

Ein ausdrückliches Dankeschön übermittelte die Konzer Doktor Bürgerstiftung dem Seniorenhaus zur Buche in Konz für die leckeren Lunchpakete und vor allem den Stadtwerken Trier für die großzügige finanzielle Unterstützung der diesjährigen Jahresfahrt der Lese- und Lernpaten.