Besser im Schichtbetrieb und am Wochenende arbeiten

Verkehr

Zu Berichten über die Sanierung der B 419 zwischen Nittel und Wellen:

Nachdem die B 419 zwischen Nittel und Wellen mittlerweile mehr als drei Wochen gesperrt ist, häufen sich die Probleme mit der damit verbundenen Situation. Die Pendler und Anlieger nehmen unerlaubte Abkürzungen durch Wälder, Wirtschaftswege und Wohngebiete in Kauf, um schneller zum Ziel zu kommen, als die Umleitung vorgibt. Dadurch entstehen natürlich Konflikte aufgrund eines verschobenen Verkehrsaufkommens auf nicht vorgesehenen Wegen.

Für mich stellt sich die Frage, warum man für eine Baustelle dieser Art von nur 1200 Metern Länge ganze acht Wochen für den Umbau kalkuliert? Warum verkürzt man eine derart lange Bauzeit nicht auf ein erträgliches Maß, indem man in Schichtbetrieben und am Wochenende arbeitet, wie das auch in anderen Branchen üblich ist? Die volkswirtschaftlichen Vorteile sind schnell aufgezählt:

Durch den erhöhten Einsatz der Baufirma verringert sich die Umweltbelastung durch Reduzierung von Stickoxiden um ein Vielfaches!

Warum denkt man (der Gesetzgeber) hier nicht mit einfachen Mitteln an unsere Umwelt?

Die Pendler, Handwerker und Spediteure kommen schneller und ausgeruhter zur Arbeit, was die Produktivität enorm verbessert.

Erhöhung der Lebensqualität durch geringere Autofahrzeiten.

Daher meine Bitte. Wenn man eine so vielbefahrenen Straße schon voll sperrt, sollte man die Belastungen für Mensch und Umwelt doch mit allen Mitteln so gering wie möglich halten und nicht Ärgernis und Verdrossenheit bei den Bürgern provozieren.

Joachim Arns, Nittel