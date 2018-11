später lesen Unterhaltung Livemusik beim Kneipenkonzert in Wiltingen Teilen

Ein Premiere steht in Wiltingen an: Am Freitag, 30. November, findet im Wiltinger Gasthaus Kratz das erste „Kratz‘ Kneipenkonzert“ statt. Die Idee zu der Veranstaltung entstand als eine Unterstützung für die lokale Kneipenszene, um auch jüngeres Publikum für den Kneipenbesuch zu begeistern.