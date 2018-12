Marienfigur erstrahlt auf Konzer Friedhof in neuem Glanz

Im Auftrag der Frauengemeinschaft St. Nikolaus hat der Trierer Steinmetzbetrieb Raquett die überlebensgroße Figur restauriert.

Die Marienfigur auf dem St.-Nikolaus-Friedhof in Konz war bereits war seit vielen Jahren sanierungsbedürftig. Substanziell ist die fast 150 Jahre alte Figur in einem dem Alter entsprechend zufriedenstellenden Zustand, jedoch war sie auf der Oberfläche durch Efeubewuchs und Algenbildung stark überzogen. Dies hätte auf die Dauer zu weiteren irreparablen Schäden an der Figur geführt.

Daher wurde auf Empfehlung des Konzer Ehrenbürgers und Chronisten Rudolf Molter zur Vermeidung von Folgeschäden eine fachmännische Renovierung durch den anerkannten Steinmetz und Bildhauer vorgenommen.

„Wir freuen uns über die wirklich wunderbar gelungene Restaurierung. Der Frauengemeinschaft war es auch ein Anliegen, einen würdigen Rahmen am Ehrenfriedhof zu schaffen“, sagt Hedwig Clemens, Vorsitzende der Frauengemeinschaft St. Nikolaus.

Im Beisein von Bürgermeister Joachim Weber, Ehrenbürger Rudolf Molter und der Frauengemeinschaft segnete Pfarrer Georg Dehn die Marienfigur auf der unteren Terrasse des Friedhofs St. Nikolaus. Dort steht die 2,40 Meter hohe Figur der Madonna mit Kind seit rund 50 Jahren als prägendes Kunstwerk im Bereich des Ehrenfriedhofs für die Opfer des Luftangriffs vom 11. Mai 1944.

Die Vollplastik aus hellem Sandstein bekrönte einst das Hauptportal der 1873/74 durch Architekt Karl Arendt/Luxemburg erbauten Pfarrkirche – bis zu ihrem Abbruch im Jahre 1958.