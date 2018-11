später lesen Brauchtum Sie gehen mit ihrer Laterne ... Teilen

Am Sonntag, 11. November, feiert Deutschland den heiligen Martin. Auch in der Stadt und Verbandsgemeinde Konz versetzen Kinder und ihre Eltern die Straßen mit selbst gebastelten Laternen und Lampions in ein stimmungsvolles Licht und halten die Erinnerung an Sankt Martin lebendig.