Mit den Lehmanns zur Geispifferhütte

Die Wanderfreunde Wiltingen bewirten auch in diesem Jahr an Vatertag, Donnerstag, 10. Mai, die Geispifferhütte in Wiltingen.Höhepunkt wird von 14 bis 17 Uhr das Konzert der Live-Band „Die Lehmanns“ sein. Ihr Repertoire umfasst bekannte Klassiker und Top-Hits, vorgetragen mit einem Minimum an Instrumentalbegleitung und einem Maximum an Begeisterung. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Neben der beliebten selbstgekochten Erbsensuppe stehen Schwenkbraten, Bratwurst, Currywurst und Pommes Frites auf der Speisekarte. Den Gästen werden auch ein umfangreiches Kuchensortiment, sowie diverse Getränke angeboten. Alle Ausflügler und Wanderer sind ab 11 Uhr auf der Geispifferhütte willkommen.