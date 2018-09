Mosel für Arbeitsschiff abgesenkt (Fotos)

Für die Passage eines Spezialschiffs von Konz nach Trier ist in der Nacht zum Dienstag die Mosel bei Konz um 60 Zentimeter abgesenkt worden. Vom Arbeitsschiff aus sind Taucheinsätze an der Trierer Schleuse und in Bernkastel-Kues vorgesehen. Von Florian Blaes

Spezialschiff rollt über Mosel: Absenkung um 60 Zentimeter, Boote laufen auf Grund

Konz/ Trier. In der Nacht zum Dienstag wurde die Schifffahrt auf der Mosel ab der Staustufe in Trier für die Schifffahrt gesperrt. Das Spezialarbeitsschiff „Carl Straat“ des Wasser- und Schifffahrtsamtes sollte in der Region mit einer Taucherglocke notwendige Arbeiten an der Trierer Schleuse und in Bernkastel-Kues durchführen.

Allerdings war das Spezialschiff für die Durchfahrt unter der Eisenbahnbrücke in Konz zu hoch. Daher musste der Wasserpegel der Mosel um mehr als 60 Zentimeter gesenkt werden. Die Absenkung des Wasserstandes dauerte bis zum frühen Dienstagmorgen.

Um 9 Uhr kam die „Carl Straat“ schließlich mit ihrer Besatzung in Konz an. In Millimeterarbeit passierte das Schiff die Brücke. Dabei musste sich der Rumpf des Schiffes nochmals senken, damit das Heck unter der Brücke durchpasste. Alleine die Passage der Brücke dauerte fast 45 Minuten.

Auf der Mosel angekommen, konnte das große Schiff weiter problemlos bis zur Staustufe fahren. Dort sollten am Dienstag wichtige Taucharbeiten erledigt werden. Nachdem diese am Mittwoch abgeschlossen sein sollen, wird die „Carl Straat“ weiter in Richtung Bernkastel-Kues fahren, um dort neue Bojen auf dem Grund der Mosel zu verankern.

Das Absenken der Mosel brachte aber auch kleine Probleme mit sich. So liefen zahlreiche Boote und Jachten im Bootshafen in Konz auf Grund. Teilweise gerieten sie auch in Schieflage. Zu Schäden kam es jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Im Laufe des Tages sollte der Wasserstand der Mosel wieder auf Normalniveau angehoben werden, sodass am Mittwochvormittag die Schifffahrt voraussichtlich ab 9 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden soll.