Musikverein feiert das Erntedankfest

Der Musikverein Wellen feiert am morgigen Samstag sein jährliches Erntedankfest in Wellen „am Huef“. Veranstaltungsort ist der Hof der Familie Fantes in der Moselstraße 38, Beginn ist um 14 Uhr.