Neue Firma prüft auch neue Routen für die Säcke

Ab 1. Januar 2018 sammelt das Recyclingunternehmen Remondis die Gelben Säcke in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg ein. Dadurch könnten sich zum Beispiel die Abholzeiten ändern. Christiane Wolff

Trier/Saarburg Lieber wäre es Georg Eicker gewesen, wenn der Wechsel im Frühling oder Sommer stattgefunden hätte. "Aber der Auftrag war nunmal zum 1. Januar ausgeschrieben", sagt der Geschäftsführer der Remondis GmbH & Co. KG (siehe Extra). Ab diesem Datum ist Remondis für das Abholen der Gelben Säcke, in denen die Bürger Verpackungsmüll für die Rohstoffrückgewinnung sammeln, in Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg zuständig. "Durch die Feiertage zuvor verschieben sich ja die Abholtermine immer ein bisschen. Und dass wir eventuell bei Eis und Schnee mit unserer neuen Aufgabe starten, macht die Sache auch ein bisschen schwieriger. Aber wir werden das schaffen", sagt Eicker. Neuland betritt die Remondis schließlich nicht. Der Abfallriese sammelt schon länger im Landkreis Vulkaneifel und im Eifelkreis Bitburg-Prüm die Gelben Säcke ein.

"Welche Routen wir bei den jeweiligen Touren durch die Stadtteile und im Landkreis fahren, werden wir noch genau analysieren - und vielleicht anders planen, als die ART bisher gefahren ist", sagt Eicker. Es könne daher sein, dass sich die bisher gewohnte Uhrzeit ändert. "Wo beispielsweise immer gegen 11 Uhr die Gelben Säcke abgeholt wurden, kommen wir eventuell schon um 7 Uhr vorbei", sagt Eicker. Es sei daher wichtig, dass die Bürger schon am Vorabend des Abfuhrtermins die Gelben Säcke an die Straße stellen.

In Trier und im Landkreis Trier-Saarburg war die ART bislang damit beauftragt, die Gelben Säcke einzusammeln. Als die Duales System GmbH im vergangenen April den Auftrag für die Jahre 2018 bis 2020 neu ausschrieb, unterbot Remondis den Trierer Platzhirsch allerdings im Preis. Der Auftrag ging an die Westfalen (der TV berichtete). Für die Bürger soll sich durch den Wechsel nichts ändern. "Alle Modalitäten hat das Duale System unverändert in unserem Vertrag festgeschrieben", sagt Eicker. Beispielsweise müssen Altpapier - für das weiter der ART zuständig ist - und Plastikmüll am gleichen Datum bei den Haushalten abgeholt werden. "Es wird also auch künftig keinen Extratermin für die Gelben Säcke geben", sagt Eicker. Auch die Ausgabestellen für neue Rollen mit Gelben Säcken - in der Stadt gibt es etwa 20, im Landkreis mehr als 70 Verteilstellen - blieben gleich. Auf die Qualität der Gelben Säcke haben die Abholbetriebe keinen Einfluss: "Das Duale System bestimmt die Qualität der Sammelsäcke und gibt uns diese vor", sagt Eicker. Für den Abtransport der Gelben Säcke in Trier und dem Landkreis habe Remondis neue LKW gekauft. Statt orangefarben - wie die ART-Wagen - sind diese weiß mit rotem Remondis-Schriftzug und etwas kleiner als die bisherigen ART-Wagen.

Für Fragen und Beschwerden hat Remondis ab Januar eine Hotline eingerichtet: 0800/1223255.

Extra: VOM FAMILIENBETRIEB ZUM MEGAUNTERNEHMEN