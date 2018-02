später lesen Kurs Neuer Kurs für alle,die boxen lernen wollen Teilen

Twittern

Teilen



Die Turngemeinde (TG) Konz bietet einen Box-Workshop zum Kennenlernen über drei Einheiten an. Beginn ist am Donnerstag, 8. März, von 17.30 bis 18.30 Uhr im TG-Sportpark in der Hermann-Reinholz-Straße 1 in Konz. Nach den Osterferien ist ein längerer Kurs geplant. Eine Anmeldung ist erforderlich.