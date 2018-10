später lesen Sport Neuer Kurs zur Selbstverteidigung Teilen

Der neue Krav Maga Selbstverteidigungskurs beginnt am Mittwoch, 31. Oktober, im TG Sportpark in Konz und geht über acht Einheiten immer mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06501/946680 oder per E-Mail an info@tgkonz.de