später lesen Vereine Neuer Vorstand des Karnevalsvereins Teilen

Twittern

Teilen



Während der Jahreshauptversammlung des Karnevalsvereins Reblaus Wiltingen wählen die Vereinsmitglieder am Mittwoch, 5. September, ihren Vorstand neu. Mitglieder können sich dazu ab 19.30 Uhr in Rosis Weinstube in Wiltingen einfinden.