später lesen Bauen Der Brunoplatz wird geräumt FOTO: Michael Naunheim / VG Konz FOTO: Michael Naunheim / VG Konz Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Arbeiten am Konzer Brunoplatz starten wie geplant am 15. Februar. Der Straßenraum soll aufgewertet werden. Anfang Februar wird deshalb der Brunoplatz, der derzeit für Materialien und Bau-Container der Baustelleneinrichtung genutzt wird, komplett geräumt. Damit können dann die Arbeiten wie geplant am 15. Februar beginnen. Eine erneute Sperrung der Brunostraße für den Verkehr ist nicht notwendig, da Arbeiten, die den Straßenraum tangieren, bereits ausgeführt wurden. Das Projekt soll im Sommer abgeschlossen werden. Redaktion