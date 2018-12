Malteser organisieren Adventsfeier. Die 25 Männer und Frauen haben den Nachmittag sichtlich genossen. red

Die ortsansässigen Malteser haben die von ihnen im Besuchs- und Begleitungsdienst betreuten Senioren aus dem Einzugsgebiet der Stadt- und Verbandsgemeinde Konz zu einer Adventsfeier eingeladen.

Bei Kaffee und Kuchen verbrachten die Männer und Frauen ein paar besinnliche Stunden, der Nikolaus kam, und es wurden weihnachtliche Gedichte vorgetragen. Sinn und Zweck war es auch die von vielen älteren Menschen beklagte Einsamkeit zu unterbrechen.

Der Besuchs- und Begleitungsdienst ist den seit 30 Jahren in Konz tätigen Maltesern neben ihren sonstigen Diensten (Sanitätsdienst, Ausbildung der Bevölkerung in Erste Hilfe und der Mitarbeit als Schnelleinsatzgruppe in der Notfallversorgung im Landkreis Trier-Saarburg) ein wichtiges Anliegen. Zur Zeit betreuen zwölf ehrenamtliche Helfer 25 ältere Mitmenschen. Diese werden entweder in ihrem häuslichen Bereich oder den Seniorenheimen regelmäßig besucht, es finden Spaziergänge, gemeinsame Einkäufe oder Begleitungen zu Arztbesuchen Behörden statt.