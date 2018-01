Nikolausfreunde Filzen-Hamm überreichen Spende für Kinder in Kenia

Die Aktion „Nikolaus kommt mit dem Schiff“ war auch 2017 ein voller Erfolg. Durch den Verkauf von Nikolaustüten, Waffeln, Plätzchen, Suppe und Getränken kam ein Erlös in Höhe von 700 Euro zusammen. Das Geld ist nun an die Ärzte Dr. Arno Bauschert und Dr. Nicole Eltges für „a mundo e.V.“ überreicht worden. Diese Organisation steht für Hilfe für Kinder in der ganzen Welt. Zurzeit werden Schulen in Kenia aufgebaut, die den Kindern die Möglichkeit geben, heimatnah zur Schule zur gehen. Wobei man bei heimatnah, so Bauschert, von manschmal bis zu 20 Kilometern sprechen muss, was die Kinder jeden Tag zu Fuss bewältigen müssen. Bei einem Besuch in der Praxis von Bauschert in Oberemmel wurde der Betrag – verpackt in einer Weltkugel – übergeben. Ein großer Dank geht an den Nikolaus von der Wasserschutzpolizei und an alle Helferinnen und Helfer aus dem Ort, sowie allen Gästen von Nah und Fern.