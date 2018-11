Die zufriedene Miene von Nittels Ortsbürgermeister Peter Hein (Zweiter von links) zeigt: Er ist die Bürde des Amtes für gut zwei Monate an die närrischen Regenten Prinz Roger I und Prinzessin Monique I los. Von Jürgen Boie

Die Vorsitzenden des Nitteler Karnevalsvereins Naischnotz, Ed Valentin (links) und Jessica Willems (rechts) assistieren bei der Schlüsselübergabe für den Amtssitz des Bürgermeisters, dem Nitteler Bürgerhaus. Die Naischnotze feierten den Sessionsbeginn mit einer Helferfete in ihrem Vereinslokal, der Gaststätte Müller-Holbach. Der Kartenvorverkauf für die Kappensitzungen findet am 3. Februar 2019 statt. Anmeldungen zum Rosenmontagsumzug per Mail unter info@naischnotz.de oder per Telefon: 06584 / 617. jbo/Foto: Jürgen Boie