Nitteler Narretei: Start in die Session

Die Nitteler Narretei startet in die Session mit einer Helferfete am Samstag, 24. November, 19.11 Uhr, im Gasthaus Holbach-Müller. red

Die Kappensitzungen finden statt am Samstag, 23. Februar, und am Samstag, 2. März, jeweils ab 20.11 Uhr. Kinderkappensitzung ist am Freitag, 1. März, ab 16.11 Uhr. Der Kartenvorverkauf für die Sitzungen ist am Sonntag, 3. Februar, ab 14 Uhr im Bürgerhaus. Gruppen, die am Rosenmontagszug am 4. März, ab 14.11 Uhr, teilnehmen wollen, können sich anmelden unter Telefon 06584/991017 oder 06584/617. Jede Gruppe erhält ein Weinkontingent zum Ausschank an Zuschauer, die Ausgabe ist am Samstag, 2. März, 14 Uhr, beim Weingut Dostert, Weinstraße 2. Nach dem Rosenmontagszug geht’s zum Ball ins Bürgerhaus mit DJ Jan, der Eintritt ist frei.