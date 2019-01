Frauenanteil in den Feuerwehren

3639 freiwillige Feuerwehrleute sind laut einer TV-Umfrage in den Verwaltungen der sechs Verbandsgemeinden (VG) im Kreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier registriert. Sie verteilen sich wie folgt: 441 – VG Konz, 970 – VG Saarburg-Kell, 545 – VG Schweich, 609 – VG Trier-Land, 459 – VG Ruwer, 318 VG Hermeskeil und 296 in der Stadt Trier. Die Stadt Trier verweist zudem auf 105 Mitglieder der Jugendfeuerwehren (25 Mädchen), 217 Berufsfeuerwehrleute sowie neun Verwaltungsmitarbeiter bei der Berufsfeuerwehr. Zu den freiwilligen Feuerwehrleuten in Kreis und Stadt gehören gerade mal 254 Frauen, was einem prozentualen Anteil von 6,98 Prozent entspricht. In den Verbandsgemeinden schwankt der Frauenanteil zwischen 11,17 Prozent in der VG Trier-Land (68 Frauen) und 4,55 Prozent in der VG Konz (20 Frauen).

In der Wehrführung sind weibliche Mitglieder noch seltener. Ihre Zahl liegt bei vier. In der VG Konz gibt es neben der Temmelser Wehrführerin Jennifer Picko noch eine stellvertretende Wehrführerin in Wiltingen. Außerdem hat Sommerau (VG Ruwer) eine Wehrführerin sowie eine Stellvertreterin. In der VG Ruwer weist Bürgermeisterin Stephanie Nickels zudem auf eine Hauptbrandmeisterin und zwei stellvertretende Leiterinnen bei der Einsatzleitung und der Kreisjugendausbildung hin. Ansonsten engagieren sich zum Beispiel in der VG Saarburg-Kell Frauen als Leiterin einer Bambini-Feuerwehr oder ähnlichen Führungspositionen.