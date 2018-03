später lesen Seminar Plätze frei bei Kreativworkshops Teilen

Twittern

Teilen



An sechs Projekttagen werden im SozialRaumZentrum, Konstantinstraße 50, Konz, unter professioneller Anleitung in zwei Gruppen Grundlagen zum eigenständigen Malen und Fotografieren vermittelt. Techniken, Materialien und die geeignete Ausrüstung werden erklärt. Die Termine fürs Malen werden wie folgt stattfinden: 17. Februar, 13 bis 15 Uhr, 16. März, 15 bis 17 Uhr, und 12. Mai, 13 bis 15 Uhr. Fotografiert wird am 24. Februar, 13 bis 15 Uhr, 4. März, 13 bis 15 Uhr, und am 7. April, von 13 bis 15 Uhr. Redaktion