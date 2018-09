Oberbilliger spenden an Autismus-Verein

Oberbillig.

Eine Aktionsgemeinschaft aus Oberbillig, unterstützt von der Stiftung Rehkids, hat im Rahmen einer Benefizveranstaltung 5260 Euro an den Verein Autismus Trier gespendet. Otto Bamberg vom Weingut Bamberg, Reza Deghdar von Rezas Restaurant und Uwe Post vom Gasthaus Zur Fähre übergaben den Spendenscheck in Rezas Restaurant im Beisein von Ortsbürgermeister Andreas Beiling an Kerstin Biessmann und Frauke Krzykowski vom Verein Autismus Trier. Die Aktionsgemeinschaft bedankt sich bei allen, die diese Aktion unterstützt haben.