Ein Bürgerempfang markiert den Start in die Session im Oberemmeler Karneval. Dort tritt auch der neue Prinz sein närrisches Amt an. (red)

Unter dem Motto „Hei-her, Do-her schallt ett ennt All, miaär Emmler iwwerall“ starten die Karnevalisten in Oberemmel am Samstag, 19. Januar, ab 20.11 Uhr mit einem Sektempfang im Bürgerhaus in die Session. Es folgt die Inthronisation des neuen Prinzen mit seinem Adjutanten und Fahrer durch den Sitzungspräsidenten des Vereins. Im Anschluss lädt der ECC zum gemeinsamen Feiern ein. Die erste Kappensitzung ist am Samstag, 23. Februar, 20.11 Uhr, in der Turnhalle Oberemmel.