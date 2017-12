später lesen Kultur Winzerkapelle veranstaltet Adventskonzert Teilen

Die Winzerkapelle Oberemmel veranstaltet am Samstag, 9. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Pius X. in Oberemmel ein Advents-Benefizkonzert. Redaktion