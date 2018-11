später lesen Bildung Offene Tür an Konzer Schulen am Samstag Teilen

An der Realschule plus und Fachoberschule Konz (Hermann-Reinholz-Straße 6) findet am Samstag, 24. November, ein Tag der offenen Tür statt. Alle interessierten Viertklässler und deren Eltern sind zu den Schnupper-, Mitmach- und Informationsangeboten eingeladen.