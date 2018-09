Orchester spielt zum Abschluss der Sommerkonzerte

Insgesamt zwölf Pianisten haben an den Kursen und Konzerten der Serie teilgenommen.

Die diesjährige Konzertserie unter dem Motto „Konzer Sommerkonzerte“ und die Kurse der Sommerakademie für Klavier und Kammermusik enden am Sonntag, 16. September. Zwölf Pianisten haben dann an den Kursen und Konzerten teilgenommen. Im abschließenden Orchesterkonzert stehen Werke von Joseph Haydn, Franz Anton Hoffmeister und Mozart auf dem Programm. Die Musiker des philharmonischen Orchesters der Stadt Trier beginnen mit der 10. Symphonie von Haydn. Es folgt das Konzert für Orchester und Viola von Franz Anton Hoffmeister, Solist ist Fernando Bencomo aus Trier. Tanja Wagner aus Landshut, langjährige Teilnehmerin an der Konzer Sommerakademie, ist die Solistin in Mozarts Klavierkonzert Nr. 9 in Es Dur, KV 271. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Colibri, im Bürgerbüro Konz und bei Ticket Regional.