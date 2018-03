Straßen, Kita und Bauplätze

Neue Serie zum Jahreswechsel: Der Tawerner Ortsbürgermeister Thomas Müller (CDU) im Interview. Redaktion

(red) Wir haben zum Jahreswechsel mit den Ortsvorstehern und Bürgermeistern der Verbandsgemeinde Konz gesprochen. Den Anfang macht der Tawerner Ortsbürgermeister. Drei Fragen an Thomas Müller (CDU):

Welches waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Projekte in Ihrer Ortsgemeinde im vergangenen Jahr (bis zu drei)?

Thomas Müller: Gleich drei größere Projekte konnten Ende des Jahres abgeschlossen werden: die Erweiterung des Kindergartens um eine 7. Gruppe, der erste Sanierungsabschnitt der Moselstraße in Fellerich und vor allem die Fertigstellung des Neubaugebietes „Wenigwies“ in Fellerich mit seinen 36 schön gelegenen Grundstücken.

Welches sind die wichtigsten Projekte in ihrer Ortsgemeinde im kommenden Jahr?

Müller: In Fellerich geht es mit dem zweiten Bauabschnitt der Sanierung der Moselstraße weiter. In Tawern werden wir uns – als Fortsetzung der Dorfmoderation – verstärkt mit der innerörtlichen Entwicklung und hierbei auch mit einer zentral gelegenen Fläche in der Ortsmitte zu beschäftigen haben. Angegangen werden soll die Planung des Ausbaus der maroden Weinbergstraße in Tawern. Die Zukunft des ehemaligen Amtsgebäudes wird auch ein Thema.

Nun ein Blick über den Tellerrand: Mit welchem Ortsbürgermeister in der VG Saarburg würden Sie gerne mal den Job tauschen? Und warum?