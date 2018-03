28 000 Euro Fördergeld für neun Projekte

Vereine und Organisatoren sind zufrieden mit dem Programm Partnerschaft für Demokratie in der Verbandsgemeinde Konz. Redaktion

Neun geförderte Einzelprojekte von sechs verschiedenen Trägern, ein Fördervolumen von knapp 28 000 Euro und weit mehr als 1000 Menschen, die erreicht wurden: Das sind die Eckpunkte zum Aktions- und Initiativfonds der Partnerschaft für Demokratie in der Verbandsgemeinde Konz für das Jahr 2017.

Hinter diesen Zahlen stehen viele engagierte Menschen und Vereine in der ganzen VG. Einige von ihnen sind der Einladung zur Sitzung des Begleitausschusses gefolgt, um dort gemeinsam die Projekte auszuwerten. Zu den geförderten Projekten gehören eine Ausstellung des Caritasverbands, ein Konzert und Tanzprojekt des Vokalkreises, ein Präventionstheater des Jugendnetzwerks Konz, eine multilinguale Jugendzeitung des Caritasverbands, ein Rhetorikworkshop, ein Coolnesstraining des Fördervereins der Realschule plus, Lernbegleitung des SV Konz und ein Bildkarten-Erzähltheater des Vereins Fidibus. So unterschiedlich die Ansätze der einzelnen Projekte waren, eines haben alle gemeinsam: Sie wollen motivieren und sensibilisieren für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander in Konz. Dass dies in den allermeisten Fällen gelungen ist, war ein Ergebnis der Auswertungsrunde.