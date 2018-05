Die Jahreshauptversammlung der KG Pellinger Krääscherten beginnt am Freitag, 11. Mai, um 19.30 Uhr im Gasthaus Thiel. Neben den Berichten der Geschäftsführung und der Kasse stehen die Entlastung des Vorstandes und Neuwahlen an. Wegen der Wichtigkeit der Sitzung hofft der Vorstand auf zahlreiche Teilnehmer an der Versammlung.