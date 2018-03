Lampen an Schule beschädigt

Unbekannte haben an der Grundschule St. Nikolaus Konz mehrere Lampenschirme beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

() Unbekannte haben an der Grundschule St. Nikolaus Konz mehrere Lampenschirme beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Wie die Polizei Konz mitteilt, wurden bereits im Zeitraum vom 22. Dezember 2017 bis 3. Januar 2018 mehrere Lampenschirme im überdachten Vorbereich der Grundschule St. Nikolaus beschädigt. Anschließend seien drei weitere Lampenschirme demoliert worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz, Telefon 06501/9268-0 in Verbindung zu setzen.

(red)