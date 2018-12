später lesen Konz/Saarburg Polizisten beraten auf der Straße Teilen

Polizeibeamte sind am heutigen Montag in den Verbandsgemeinden Konz und Saarburg unterwegs, um zum Thema Einbruchschutz zu beraten. Bis zum Nachmittag werden die Beamten in Wincheringen, Kirf, Oberleucken, Palzem, Helfant und Nittel den Kontakt zu Bürgern suchen, um sie über die präventiven Möglichkeiten zu informieren. (red)