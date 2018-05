Shetland-Pony Tarzan bleibt verschwunden

Die Polizei sucht immer noch Hinweise im Fall des Ponys, das vor anderthalb Wochen von einer Weide in Konz gestohlen wurde. Der Halter bietet inzwischen eine Belohnung für Zeugenaussagen an.

Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.