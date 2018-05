Wo ist Tarzan? - Unbekannte stehlen Shetland-Pony in Konz

Tarzan ist weg: Ein Tierbesitzer aus Konz vermisst das Pony seiner Enkelin. Die Polizei geht davon aus, dass jemand einen Weidezaun durchtrennt und das Tier gestohlen hat.

Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.

Shetland-Pony Tarzan ist verschwunden. Die Weide, auf der das Tier lebte liegt im Konzer Tälchen, direkt am Sportplatz im Stadtteil Niedermennig. Laut Polizeibericht haben der oder die Täter den Zaun in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 21 Uhr und 7 Uhr morgens durchtrennt. Das mit einem Chip versehene Pferd ist etwa 70 Zentimeter hoch und einen Meter lang. Das Pony heißt Tarzan, ist acht Jahre alt und hat braun-weißes Fell und graue Strähnen in der Mähne. Besitzer des Tieres ist Pferdezüchter und -händler Josef Prison. Eigentlich habe das Tier aber seiner achtjährigen Enkelin gehört. Diese vermisse Tarzan jetzt sehr, sagt Prison im Gespräch mit volksfreund.de.

Der Trierer hält insgesamt 20 Pferde auf mehreren gepachteten Weiden im Konzer Tälchen. Obwohl eine private Suchaktion mit 20 Autos im Konzer Tälchen laut Prison erfolglos verlaufen sei, sei er sich nicht sicher, ob Tarzan ausgebüxt oder gestohlen worden sei. Denn in den vergangenen acht Tagen seien dreimal Zäune an seinen Weiden durchtrennt worden, beklagt sich Prison im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund. „Am 1. Mai haben sie meine Pferde auf die Straße gejagt.“ Während alle bisher Tiere, die bisher durch die beschädigten Zäune entlaufen konnten – auch das zweite Pferd, das auf der Weide am Niedermenniger Sportplatz untergebracht war – eingefangen werden konnten, bleibt Shetland-Pony Tarzan vermisst.

Hinweise zu dem verschwundenen Pony nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06501/92680 entgegen.