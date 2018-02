später lesen Bildung Infoabend zum Thema Pubertät Teilen

In der Reihe „Ratgeber für Eltern und Erzieher – Gesund aufwachsen“ lädt die Volkshochschule Konz Eltern und Erzieher für Mittwoch, 21. Februar, 19 Uhr, zu einem Infoabend über Pubertät in den Konzer-Doktor-Bürgersaal ein. Jugendliche in der Pubertät, so scheint es, leben zeitweise auf einem anderen Planeten. Das stellt Eltern und Jugendliche vor besondere Herausforderungen. Für alle Beteiligten ist dies eine intensive Zeit der Veränderungen, die oft von Meinungsverschiedenheiten geprägt ist. Welche Entwicklungsschritte durchleben Jugendliche? Wie können Eltern ihre Kinder in dieser Phase unterstützen? Diesen Fragen geht Carmela Walter, Psychologin der Lebensberatung Saarburg nach. Der Eintritt beträgt vier Euro. Um Anmeldung wird gebeten bei VHS Konz, Telefon 06501/604321. Redaktion