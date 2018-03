Karnevalisten haben neues Lager

Redaktion

(red) Pünktlich vor dem Start der Kappensitzungen im Februar hat der CC Rot-Weiss Tawern sein neues Lager in Betrieb genommen. Das Depot befindet sich direkt hinter dem Tawerner Bürgerhaus, in dem auch die Veranstaltungen des Karnevalsvereins stattfinden. Der Raum bietet mit 120 Quadratmetern genügend Platz, um die zahlreichen Requisiten, die Kostüme, Bühnentechnik und Bühnenelemente an einer Stelle vernünftig unterzubringen. Für die Modernisierung des Lagers haben 15 Karnevalsfreunde selbst monatelang mit angepackt. Insgesamt investierte der Karnevalsverein rund 15 000 Euro in die Renovierung, zu der das Energieunternehmen Innogy 2000 Euro beigesteuert hat.