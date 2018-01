später lesen Fastnacht Roscheider Narren suchen noch Teilnehmer für Umzug FOTO: KCR Konz FOTO: KCR Konz Teilen

(red) Die am 18. November 2017 inthronisierte karnevalistische Hoheit der Stadt Konz, Confluentia Viviane I., hat Prinzenpaare, Dreigestirne und Vertreter befreundeter Karnevalsvereine aus der Region Trier in ihrer Residenz im Ratskeller in Konz begrüßt. Viviane I. ist von Kindesbeinen an eng mit dem Karneval verbunden. Sie tanzte in der Garde und war auch schon als Büttenrednerin aktiv. In diesem Jahr geht für sie ein Kindheitstraum in Erfüllung. Besonders freut sie sich auf die Karnevalsumzüge. Redaktion