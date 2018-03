Roscheider Narren suchen noch Teilnehmer für Umzug

Redaktion

(red) Die am 18. November 2017 inthronisierte karnevalistische Hoheit der Stadt Konz, Confluentia Viviane I., hat Prinzenpaare, Dreigestirne und Vertreter befreundeter Karnevalsvereine aus der Region Trier in ihrer Residenz im Ratskeller in Konz begrüßt. Viviane I. ist von Kindesbeinen an eng mit dem Karneval verbunden. Sie tanzte in der Garde und war auch schon als Büttenrednerin aktiv. In diesem Jahr geht für sie ein Kindheitstraum in Erfüllung. Besonders freut sie sich auf die Karnevalsumzüge. Der KC Roscheid richtet auch in diesem Jahr den Umzug der Stadt Konz aus. Am Sonntag, 4. Februar, startet der Umzug um 13.11 Uhr in Karthaus. Er schlängelt sich durch die Stadt bis zum Marktplatz. Dort ist die Abschlussveranstaltung. Anstelle von Wurfmaterial erhält jede angemeldete Fußgruppe ein Startgeld von 40 Euro, jeder angemeldete Karnevalswagen (mit Fußgruppe) sogar 80 Euro. Anmeldungen werden noch entgegengenommen. Das Anmeldeformular ist im Internet unter www.kc-roscheid.de verfügbar. Die Rathausstürmung ist für Weiberdonnerstag, 8. Februar, um 11.11 Uhr geplant.